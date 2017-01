BR Fernsehen 03:55 bis 04:40 Dokumentation Das kulinarische Erbe der Alpen Getreide D, CH 2013 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die Folge über die Kulturgeschichte der Getreideproduktion im Alpenraum führt vom Wallis aus über das Tessin nach Liechtenstein, ins Allgäu und schließlich hinunter ins Veltlin. Es ist eine faszinierende Reise durch verwunschene Täler, zu alten Schiffsmühlen und in Hopfenfelder. Auch wenn Hopfen kein Getreide ist, so hat er dennoch die Getreidekultur im Alpenraum revolutioniert. In Tettnang im Allgäu liegt das größte zusammenhängende Anbaugebiet von hochfeinem Aromahopfen in Deutschland. Der Anbau von Hopfen war eng mit der aufkommenden Bierkultur im achten und neunten Jahrhundert verbunden. Für die Herstellung von Malz brauchte man nun Getreide wie Gerste, die für Bier geeignet waren. Peter Bentele kennt sich nicht nur mit Hopfen aus. Er ist ein Experte in allen Fragen der Bierbrauerei und hat ein unerschöpfliches Wissen zu allen alten Getreidesorten. In vielen Tälern der Alpen hat sich im Spätmittelalter der aus China stammende Buchweizen verbreitet. Aus ihm werden in der Bretagne die berühmten bretonischen Crepes produziert. Das mit dem Rhabarber und nicht mit dem Weizen verwandte Gewächs wird im Alpenraum heute nur noch im Veltlin und gelegentlich in der Steiermark im großen Stil angebaut. Johannes Gruber ist Imker auf Wanderschaft. Je nach Blütezeit stellt er seine Bienenstöcke in der Steiermark auf. Besonders beliebt und extrem rar: Buchweizenhonig. Gemeinsam mit ihm besucht das Filmteam einen der letzten Buchweizenbauern. Weitere Protagonisten sind: Pierangelo Re, Reismüller aus Albano Vercellese in Italien; Peter Eugster, Ribelmais-Bauer aus Lüchingen in der Schweiz; Milan Babic, Schiffsmüller in Slowenien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das kulinarische Erbe der Alpen Regie: Christian Cull

