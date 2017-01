BR Fernsehen 18:45 bis 19:15 Dokumentation Mir nach! Mit Urban Priol Ein amüsanter Trip durch Aschaffenburg D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Im BR Fernsehen beweist Urban Priol, dass er nicht nur ein begnadeter Kabarettist ist, sondern auch ein unterhaltsamer Reiseleiter. 30 Minuten lang führt er die Fernsehzuschauer durch Aschaffenburg und betrachtet seine Heimatstadt dabei mit liebevollem, aber auch mit sarkastischem Blick. Große Touristenhighlights, kleine Skurrilitäten, alte Kneipen, neue Geheimtipps, prächtige Herrscherbauten und armselige Parteipolitik - all das ist Thema, wenn Urban Priol ruft: Mir nach! Und Priol geht ziemlich unbekannten Tatsachen auf den Grund: Dass Aschaffenburger gleichzeitig Randbayern, Unterfranken, Fast-Hessen und Ex-Mainzer sind; dass ausgerechnet in Aschaffenburg die erste Fahrschule Deutschlands eröffnete; dass König Ludwig I. hier eine römische Villa mit allem Pipapo errichten ließ; dass Aschaffenburg für Radler ein Paradies mit eigenen Haltegriffen an Ampeln ist, für Taxifahrer dagegen die reinste Hölle. Und ist es zu glauben, dass das prächtige Renaissanceschloss Johannisburg zum großen Teil mit "Hexengeldern" finanziert wurde, und dass auf dem Main noch heute Sklavengaleeren fahren? All dies erhellt der prominente Stadtführer bei seinem amüsanten Tripp durch Aschaffenburg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Urban Priol Originaltitel: Mir nach! Ein amüsanter Städtetrip Regie: Dorrit Büttner