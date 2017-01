BR Fernsehen 17:15 bis 17:45 Reportage Schlemmerreise München München / Ochsenkrone mit Lauchzwiebeln und Kartoffelbrei / Weißbierbradl mit Speckknödel / Wolfsbarsch mit dicken Bohnen / Quiches / Weißwurst von Meeresfrüchten D 2008 2017-01-06 03:25 Untertitel 16:9 Live TV Merken Gerichte: Ochsenkrone mit Lauchzwiebeln und Kartoffelbrei, Weißbierbradl mit Speckknödel, Wolfsbarsch mit dicken Bohnen, Quiches, Weißwurst von Meeresfrüchten Die lebensfrohe Isar-Metropole München ist eine Stadt für Genießer. Eine Tour durch die "Weltstadt mit Herz" zu berühmten Sehenswürdigkeiten, angesagten Stadtvierteln - und interessanten Lokalen: vom altbaierischen Gasthaus bis hin zum Gourmettempel. Große internationale Feinschmecker-Küche ist in München genau so zu Hause wie urbayerische Kochkunst: Ob eine edle Rumfordsuppe von Sternekoch Alfons Schuhbeck, ob neapolitanischer Wolfsbarsch im angesagten Italiener "Vecchia Masseria", ob Steinbutt und Weißwurst von Meeresfrüchten von Maître Otto Koch im Restaurant auf dem Olympiaturm oder typisch bayerische Spezialitäten wie Ochsenkrone beim "Sedlmayr" und Weißbierbradl im "Augustiner Bräu" - In "Schlemmerreise" wird gezeigt, wo man sich in München kulinarisch verwöhnen lassen kann - von edel bis gutbürgerlich. Werner Teufl besucht die Auer Dult, eine Mischung aus antiquarischem Kaufparadies, nostalgischem Vergnügungspark und Fressbuden. Eine kulinarische Steigerung ist die nächste Station, der Viktualienmarkt, mit seiner unglaublichen Vielfalt an frischen Köstlichkeiten aus aller Welt. Ganz edel wird es beim Besuch des ehemaligen königlichen Hoflieferanten "Dallmayr". Der Feinkosttempel bietet vom Hummer über handgemachte Pasta bis zu seinen berühmten Kaffeemischungen alles an, was das Herz eines Gourmets begehrt. Werner Teufl nimmt die Zuschauer mit zu einem traditionellen Künstlerball in historischen Kostümen im weltberühmten Hofbräuhaus. Zum alljährlichen Brauer-Umzug vom Viktualienmarkt zum Marienplatz und zur "Freisprechung" der Metzger-Gesellen, die mit einem kühnen Sprung in den Fischbrunnen am Marienplatz endet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Werner Teufl Originaltitel: Schlemmerreise um die Welt