BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Western Old Surehand D, JUG 1965 Nach einem Roman von Karl May Dolby Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eine Gangsterbande heizt die Spannungen zwischen Komantschen und Weißen an, um aus den Unruhen Kapital zu schlagen. Sie ermorden den Sohn des Häuptlings. Old Surehand (Stewart Granger) und Winnetou (Pierre Brice) haben nur eine Chance, einen Krieg zu verhindern: Sie müssen den Mörder finden. - Nostalgischer Westernspaß mit dem edlen Apachenhäuptling und seinem Begleiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stewart Granger (Old Surehand) Pierre Brice (Winnetou) Larry Pennell (General Jack O'Neal) Leticia Roman (Judith) Mario Girotti (Toby) Wolfgang Lukschy (Richter Edwards) Paddy Fox (Old Wabble) Originaltitel: Old Surehand Regie: Alfred Vohrer Drehbuch: Fred Denger, Eberhard Keindorff, Johanna Sibelius Kamera: Karl Loeb, Kreso Grcevic Musik: Martin Böttcher Altersempfehlung: ab 12