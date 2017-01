BR Fernsehen 11:15 bis 12:00 Magazin Querbeet extra Gärten in Spanien D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ein Park, der eigentlich eine Gartenstadt werden sollte, ein botanischer Garten, in dem Dreiecke eine tragende Rolle spielen und ein maurischer Garten der Extraklasse - das "Querbeet"-Team reist entlang der Mittelmeerküste zu außergewöhnlichen Anlagen in Spanien. Magazinsendung für alle, die an gärtnerischen Themen interessiert sind. Mit jahreszeitlich abgestimmten Pflanzenporträts, praktischen Tipps zur Pflanzenpflege, Vorstellung von Heil- und Giftpflanzen, Rezepten, Aufnahmen aus europäischen Gartenanlagen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Querbeet extra

