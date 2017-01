FOX 02:00 bis 02:45 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Schlechte Gesellschaft USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Eddies erster Undercover-Einsatz steht bevor: Sie ermittelt gegen eine Bande von Kidnappern, die mit gefälschten Jugendherbergs-Websites junge Frauen in die Falle locken. Frank hilft derweil einer Frau, die er noch aus der Anfangszeit seiner Karriere kennt. Sie will unbedingt den Mörder ihrer Familie treffen, der mittlerweile im Gefängnis sitzt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nikki Reagan-Boyle) Marisa Ramirez (Det. Maria Baez) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Bryan Goluboff Musik: Mark Snow