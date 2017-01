FOX 21:40 bis 22:20 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Tante Beth USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Erin ist aufgebracht: Ein Unbekannter ist in ihr Apartment eingedrungen und hat zudem einen ihrer Kollegen angegriffen. Jamie und Eddie entdecken unterdessen in der Wohnung einer älteren Dame eine Rohrbombe, während Frank eine Wohltätigkeitsorganisation unter die Lupe nimmt, die Spenden für das NYPD sammelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nikki Reagan-Boyle) Tom Selleck (Frank Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: David Barrett Drehbuch: Mitchell Burgess, Robin Green, Daniel Truly Musik: Mark Snow