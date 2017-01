FOX 21:00 bis 21:40 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Der Stiefsohn USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem sie einen aufgebrachten Vater mit einer einstweiligen Verfügung konfrontiert hat, wird Baez von diesem in einem Verhörzimmer als Geisel genommen. Der bewaffnete Mann verlangt, seine Tochter sehen zu dürfen. Danny versucht, seine Forderungen zu erfüllen, bevor Baez etwas zustößt. Frank steckt unterdessen in einem persönlichen Dilemma: Auf Garrets Betreiben hin soll er dafür sorgen, dass die gegen Garrets Sohn erhobenen Anschuldigungen fallengelassen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Tom Selleck (Frank Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Holly Dale Drehbuch: Brian Burns Musik: Mark Snow