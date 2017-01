FOX 18:40 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS Der Zeuge USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Jerry Neisler ist spurlos verschwunden, nachdem er ein Drohvideo erhalten hat. Er ist Zeuge in einem Mordprozess. Offensichtlich soll er gewaltsam davon abgehalten werden, als Hauptbelastungszeuge gegen den Angeklagten Hayes auszusagen. Hayes ist eine zwar zwielichtige Figur, aber kein hohes Tier in der Unterwelt, daher ist es seltsam, dass der Hauptbelastungszeuge so unter Druck gesetzt wird. Wie sich herausstellt, steckt etwas ganz anderes hinter Neislers Verschwinden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Ben Tolpin (Navy Petty Officer Jerry Neisler) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk