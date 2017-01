FOX 14:00 bis 14:50 Actionserie Longmire Der weiße Krieger USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Sheriff Walt Longmire lässt sich normalerweise nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Doch jetzt braucht er starke Nerven: Sein bester Freund Henry steht unter Mordverdacht und Walts Kollege Branch wurde von einem mysteriösen Täter angeschossen, der sich als "Weißer Krieger" ausgibt. Zudem glaubt seine Kollegin Vic neuerdings, von einem Stalker verfolgt zu werden. Zum Glück kann sich Walt auf seine Tochter Cady verlassen. Und die weiß, dass ihr Vater all diese Probleme nicht allein bewältigen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Taylor (Sheriff Walt Longmire) Katee Sackhoff (Victoria "Vic" Moretti) Lou Diamond Phillips (Henry Standing Bear) Bailey Chase (Branch Connally) Cassidy Freeman (Cady Longmire) Adam Bartley (The Ferg) Louanne Stephens (Ruby) Originaltitel: Longmire Regie: Christopher Chulack Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: Cameron Duncan Musik: David Shephard