FOX 11:25 bis 12:10 Krimiserie Navy CIS: L.A. Plan B USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Deeks ist ganz und gar nicht begeistert von seinem neuesten Auftrag - doch ihm bleibt keine Wahl: Waffenschmuggler wollen seinen langjährigen Freund Ray Martindale töten, der als Informant für den NCIS arbeitet. Um das zu verhindern und die Verbrecherbande zu infiltrieren, schlüpft Deeks in eine seiner älteren Tarnidentitäten, die ihm jedoch sehr wenig behagt und für Verwirrung im Team sorgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Dave Kalstein, Joseph C. Wilson Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson

