ZDF 01:10 bis 02:40 Krimi Columbo Wer zuletzt lacht USA 1990 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Dian Hunter wird vermisst. Es liegt an Columbo, den Fall aufzuklären. Doch diesmal ist es der Ermittler selbst, der an der Nase herumgeführt wird. Sean Brantley und Dian Hunter sind Herausgeber eines berühmten Männermagazins. Doch als Brantley verkündet, das Model Tina heiraten zu wollen, ist Dian gekränkt und beschließt, ihre Anteile an einen Londoner Medienmogul zu verkaufen. Ein Mordmotiv für Brantley? Schauspieler: Peter Falk (Inspektor Columbo) Ian Buchanan (Sean Brantley) Rebecca Staab (Tina) Alan Scarfe (Sir Harry Matthews) Mark Margolis (Cosner) David Huddleston (Bürgermeister) Deidre Hall (Dian Hunter) Originaltitel: Columbo Regie: Daryl Duke Drehbuch: William Read Woodfield Kamera: Robert Seaman Musik: Dennis Dreith