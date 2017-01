ZDF 23:10 bis 00:55 Krimiserie Luther GB 2015 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem er längere Zeit aus dem Polizeidienst ausgeschieden war, kehrt John Luther nach London zurück. Schockierende Neuigkeiten bewegen ihn dazu. Ein grausam agierender Serienkiller hält London in Atem: Er isst Körperteile seiner Opfer, wo auch immer er zuschlägt. Dabei geht der Mörder mit unglaublicher Brutalität vor. John Luther steht bei den Ermittlungen in dieser Mordserie vor einem Rätsel. Aufgrund von Spuren und Anhaltspunkten, die von einem Schauplatz des Verbrechens zum nächsten führen, müssen DSU Schenk und sein Team mühsam den verworrenen Zusammenhang herausarbeiten, der die einzelnen Opfer miteinander verbindet. Aber dieses geschickt gezielte Morden ist für die Polizei mehr als ein Spiel, bei dem sie bei jedem Schritt ausgetrickst wird. Es dauert nicht lange, bis Luther in seine Abteilung zurückgekehrt ist, fest entschlossen, dem Killer zuvorzukommen, bevor weitere verstümmelte Körper aufgefunden werden. Auf der Spurensuche nach dem schockierenden kannibalistischen Killer wird Luther permanent von Geistern aus seiner Vergangenheit verfolgt. Isoliert und als Außenseiter angesehen, benötigt er seine ganze Kraft, um weiterzumachen. Kann ein ungelöster Fall ihm dabei helfen, ein quälendes Geheimnis aufzudecken, das ihn fast in den Wahnsinn treibt? In der Zwischenzeit ist der Serienkiller weiterhin hemmungslos am Werk. Benny Silvers Internetkenntnisse und seine Hackerfähigkeiten haben eine Liste mit Hunderten potenzieller Opfer zum Vorschein gebracht. Aufgrund einer rapide ansteigenden Anzahl von Verbrechen muss Luther seine ganze Genialität anwenden, um herauszufinden, wo das nächste Opfer zu erwarten ist. All das herauszufinden, ist Teil eines makabren Spiels. Luther ist nun gezwungen, sich gemeinsam mit seiner neuen Kollegin Emma in das Zentrum der Gefahr zu begeben und zu versuchen, diesen mörderischen Wahnsinn zu stoppen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Idris Elba (DCI John Luther) Dermot Crowley (DSU Martin Schenk) Darren Boyd (DCI Theo Bloom) Warren Brown (DS Justin Ripley) Rose Leslie (DS Emma Lane) Michael Smiley (DS Benny Silver) John Heffernan (Steven Rose) Originaltitel: Luther Regie: Sam Miller Drehbuch: Neil Cross Kamera: John Conroy Musik: Paul Englishby