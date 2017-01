ZDF 19:25 bis 20:15 Arztserie Bettys Diagnose Folge: 25 Undercover Boss D 2016 2017-01-08 04:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Neue Staffel Merken Dr. Behring hat sich von seiner Schussverletzung erholt und leitet die Klinik als kommissarischer Chefarzt. Betty sucht nach einer Gelegenheit, sich bei ihm für seine Rettungstat zu bedanken. Aber sie muss auch akzeptieren, dass Dr. Behring in einer Beziehung mit Helena von Arnstett ist. Derweil lässt sich Jan Petersen unter falschem Namen in die Karlsklinik einliefern. - 13 neue Folgen "Bettys Diagnose", immer freitags um 19:25 Uhr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bettina Lamprecht (Bettina "Betty" Dewald) Maximilian Grill (Dr. Marco Behring) Claudia Hiersche (Dr. Helena von Arnstett) Theresa Underberg (Lizzy Riedmüller) Carolin Walter (Talula Pfeifer) Erich Klotzsch (Dr. Tobias Lewandowski) Sybille J. Schedwill (Mechthild Puhl) Originaltitel: Bettys Diagnose Regie: Ulrike Hamacher Drehbuch: Klaus Rohne Kamera: Andreas Tams Musik: Philipp Noll