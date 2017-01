ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Versicherungsschutz bei Kälte - Wer haftet wann bei Eis und Glätte? / Reis-Sesambällchen mit Garnelen - Rezept von Armin Roßmeier / Galette des Rois - Rezept von Cynthia Barcomi / Knochenbrüche durch Ermüdung - Zu viel Sport kann schädlich sein / Die Kraft der Sterne - Warum sind Horoskope so ansprechend? D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Versicherungsschutz bei Kälte Wer haftet wann bei Eis und Glätte? Reis-Sesambällchen mit Garnelen Rezept von Armin Roßmeier Galette des Rois Rezept von Cynthia Barcomi Knochenbrüche durch Ermüdung Zu viel Sport kann schädlich sein Die Kraft der Sterne Warum sind Horoskope so ansprechend? Gast: Bettina Lamprecht Schauspielerin "Switch", "Ladykracher", "Pastewka" - Bettina Lamprecht war schon in vielen erfolgreichen Comedyformaten gefragt. In der Kinokomödie "Vollidiot" spielte sie an der Seite von Oliver Pocher. Einige Jahre gehörte Bettina Lamprecht zum Team der "heute-show", für das sie als Reporterin Petra Radetzky von den Krisenherden der Welt berichtete. Als ausgebildete Schauspielerin kann sie aber auch anderes als Comedy und Kabarett: In der ZDF-Vorabendserie "Bettys Diagnose" ist sie in der Rolle der Krankenschwester Betty Dewald zu sehen. Die neue Staffel startet am 6. Januar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Bettina Lamprecht (Schauspielerin) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich