MTV 18:30 bis 19:15 Dokusoap Teen Mom II Warten auf ein Wunder USA 2015 Merken Kailyn steht in Sachen Unterhaltszahlung zwischen Javi und Jo. Leah schließt den Scheidungsprozess mit Jeremy ab und kehrt zur Therapie zurück. Jenelle und Barbara versuchen, den Streit um das Sorgerecht für Jace außergerichtlich zu klären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenelle Evans (Herself) Chelsea Houska (Herself) Kailyn Lowry (Herself) Leah Messer-Calvert (Herself) Originaltitel: Teen Mom Musik: Michael Baiardi