ZDFinfo 21:40 bis 22:25 Dokumentation Die letzte Truppe und der Fall der Mauer D 2014 2017-01-12 03:35 Stereo 16:9 Live TV Merken Grenzsoldaten: In der schicksalhaften Nacht des 9. November 1989 hatten sie Dienst. Wie empfanden sie die dramatischen Stunden der Maueröffnung? Die Doku erzählt die Geschichte der Soldaten. Längst sind die Grenzsoldaten der Offiziersschule "Rosa Luxemburg" und der Unteroffiziersschule der "Grenztruppen der DDR Egon Schultz" Bundesbürger. Waren sie bereit, als "Armee des Volkes" auf das eigene Volk zu schießen? Was ist aus ihnen geworden? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die letzte Truppe und der Fall der Mauer