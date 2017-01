ZDFinfo 09:50 bis 10:20 Magazin makro: China im Umbruch D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Wohin bewegt sich Chinas Wirtschaft? Peking ist dabei, sein Geschäftsmodell zu ändern. Statt auf billige Werkbänke will das Riesenreich in Zukunft auf Hightech und Konsum setzen. Doch China schwächelt als Lokomotive der Weltwirtschaft. Das könnte auch Deutschland treffen. Das China-Geschäft ist für BMW, Daimler und vor allem Volkswagen heute fast existenziell. Aber auch viele deutsche Mittelständler leben vom Wachstum im Reich der Mitte. "Made in China", damit ist die Volksrepublik reich und mächtig geworden. Doch als Werkbank der Welt für alle Billigprodukte herstellen, diese Erfolgsformel funktioniert nicht mehr. In ehemaligen Wachstumszentren schließen Fabriken, weil die Lohnkosten heute im Vergleich zu ärmeren Nachbarn in Asien oder Ländern in Afrika einfach zu hoch sind. Wie groß ist die Abhängigkeit der Welt und Deutschlands vom Wachstum in China? Hängt unser zukünftiger Wohlstand auch davon ab, ob China den Übergang in ein neues Wirtschaftszeitalter schafft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: makro