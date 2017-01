ZDFinfo 08:20 bis 09:05 Dokumentation Bankrott! Argentiniens Staatspleite 2001 D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Über Nacht haben plötzlich alle Banken des Landes geschlossen. Nur noch kleine Beträge dürfen zu reglementierten Zeiten abgehoben werden. Der Zahlungsverkehr ist fast völlig eingestellt. Der IWF hält zugesagte Zahlungen zurück. Die Wirtschaft bricht innerhalb weniger Tage zusammen - Griechenland 2015/2016? Nein, der Schauplatz ist Argentinien in den Jahren 2001/2002. Bis heute hat sich das einst reichste Land Südamerikas nicht gänzlich von den Folgen der Krise erholt. Die Dokumentation erzählt mit Hilfe von teils privatem Material, teils Fernsehmaterial die Krise in Argentinien unter dem Aspekt, wie weit sich Parallelen zu der Situation in Griechenland aufdrängen. Interviews mit Beteiligten, Betroffenen und Experten legen offen, was die Krise auslöste und verschärfte. Dabei steht auch die Frage im Mittelpunkt, wie und ob sich ein Land nach so einer Krise befreien und langsam erholen kann. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bankrott! Argentiniens Staatspleite 2001