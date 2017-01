SWR 23:30 bis 00:00 Talkshow Nachtcafé classics Ausbruch aus dem alten Leben D 2016 Stereo 16:9 Merken Bewegend, spannend, persönlich: Michael Steinbrecher stellt Begegnungen und Gäste aus dem "Nachtcafé" vor, die Spuren hinterlassen haben. "Ausbruch aus dem alten Leben" ist das Thema und es gibt ein Wiedersehen mit folgenden Gästen: Jens Hilbert: Früher wurde der Odenwälder als Außenseiter verspottet und lebte sehr zurückgezogen. Bis er den Paradiesvogel in sich entdeckte und dies zu seinem beruflichen Erfolgsgeheimnis wurde. Melanie Rauenstein. Mit 16 entschloss sich ihr Sohn zu einem radikalen Schritt. Er brach alle Zelte in seiner Heimat ab und ging als islamistischer Kämpfer nach Pakistan. Karoline Leppert. Angepasst und unauffällig ordnete sie sich ihr halbes Leben immer den Erwartungen Anderer unter. Bis sie mit Anfang 50 beschloss, Domina zu werden. Eveline Ruf. Die pensionierte Lehrerin wurde nach der Silberhochzeit von ihrem Mann verlassen. Er brach für eine deutlich jüngere Frau aus seinem alten Leben aus, um nochmal ganz neu anzufangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Jens Hilbert, Melanie Rauenstein, Karoline Leppert, Eveline Ruf Originaltitel: Nachtcafé Classics