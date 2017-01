SWR 20:15 bis 21:45 Musik Musikalische Reise rund um Heidelberg D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die Musikalische Reise führt diesmal in die Kurpfalz: Heidelberg gehört mit seiner berühmten Schlossruine zu den meistbesuchten Attraktionen in Deutschland. Moderator Markus Brock trifft dort den leibhaftigen Hoffloristen des Schwedischen Königshauses und lässt sich das Kultgetränk "Absinth" schmecken. Im Odenwald besucht er die größte Stutenmilchfarm Deutschlands, eine Spargelbäuerin in Schwetzingen und hoch über den Dächern von Mannheim trifft er die Blues- und Rocksängerin Joy Fleming. Für die Musik sorgen Helene Fischer, Anita und Alexandra Hofmann, Marshall und Alexander, die Höhner, Semino Rossi und viele weitere Künstler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Brock Gäste: Gäste: Helene Fischer, Anita Hofmann, Alexandra Hofmann, Marshall und Alexander, die Höhner, Semino Rossi Originaltitel: Musikalische Reise