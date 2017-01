SWR 18:50 bis 19:20 Regionales direkt dabei Die Wacks im Sommer - Familienleben auf dem Bauernhof Die Wacks im Sommer: Familienleben auf dem Bauernhof (4/4) D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Sendung begleitet seit einem Jahr die Großfamilie Wack auf ihrem Biohof im Bliesgau durch die Jahreszeiten. Dieses Mal heißt es Sommer, Sonne, Stress, denn Sommerzeit ist Erntezeit. Nur da der Sommer dieses Jahr so lange auf sich warten ließ, kommt mit der Sonne die Hektik auf den Hof. Dinkel dreschen, Stroh pressen, Heu schwaden. Fast einen Monat zu spät beginnt dieses Jahr die Ernte auf dem Biohof der Wacks. Deshalb muss alles gleichzeitig erledigt werden. Das geht zwar bei den Wacks mit einer guten Portion Humor vonstatten, aber bei weitem nicht ohne Probleme. Zudem verabschiedet sich Daniel Wack mitten in der stressigsten Zeit des Jahres für drei Monate auf einen Abenteuertrip nach Skandinavien. Als Anne Wack sich dann noch mitten im Wald wieder findet, um entlaufene Kühe einzufangen, ist das Chaos perfekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: direkt dabei