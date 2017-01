SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Abenteuer Haushalt: Sonntagskuchen Gefüllte Heißwecken / Filmbeitrag: Gute Reise - Ausflug / Staunen im Südwesten: Golfwagendorf / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Promi-Klatsch / Musik aus dem Südwesten D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt Abenteuer Haushalt: Sonntagskuchen Gefüllte Heißwecken Mit Claudia Hennicke-Pöschk, Konditormeisterin aus Zuzenhausen Rosinengebäck oder wie man im Norden, in der Heimat von Claudia HennickePöschk sagt, "Heißwecken", waren früher ein typisches Gebäck der Fastenzeit und verbreitete sich mit der Hanse im ganzen Ostseeraum. Sie haben es sogar bis zu uns in den Südwesten geschafft. Bei Kaffee oder Tee peppt die Konditormeisterin die norddeutsche Spezialität mit Preiselbeerkompott und Sahne auf und lässt uns damit das Wasser im Mund zusammentreiben. Filmbeitrag: Gute Reise: Ausflug: Experten frei Haus: Patrick Maldinger Die beliebte Kaffee oder Tee-Filmserie "Experten frei Haus". Diesmal besucht Visagist Patrick Maldinger zwei Zuschauerinnen im Schwäbischen Wald. Die beiden sind begeisterte Faschingshexen. Für die Saison 2016 wünschen sie sich einen neuen Look. Staunen im Südwesten: Golfwagendorf Die einen fahren Traktor, die anderen praktische Familienkutschen und in Rust sind sie ganz wild aufs Golfkarren fahren. Kein Witz . Die Einwohner von Rust haben ein neues Lieblingsfahrzeug entdeckt. Überall im Dorf kurven sie damit rum. Weil es echt praktisch ist. Unsere Geschichte zum Staunen. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Promi-Klatsch Mit Kristina Hortenbach, Kaffee oder Tee Promireporterin Kristina Hortenbach berichtet von Neuigkeiten aus der Welt der Reichen, Schönen und den Royals. Musik aus dem Südwesten Mit Salteris aus Aulendorf Ob zu Konzerten, Weihnachtsfeiern, Familienfesten oder Vernissagen mit der Saitenmusik Salteris wird jeder Anlass zum besonderen Klangerlebnis. In ihrem musikalischen Programm betreten die fünf Musiker eine Welt voll sprudelnder temperamentvoller Kompositionen, filigraner träumerischer Arrangements, tänzerisch lebensfreudiger Motive, romantisch versunkener Melodien und schwungvoll mitreißender Weisen. Ob südamerikanischer Tango, spanischer Paso Doble, irisches Fiddling, voralpenländische Polka oder melancholische Klezmer Musik. Salteris versteht sich darauf, mit Instrumenten wie Hackbrett, Flöte, Violine, Sopransaxophon, Zither, Gitarre, Kontrabass eine gleichzeitig fantasievolle, unbefangene und wohltuende Atmosphäre entstehen zu lassen. Das ist ein unverwechselbares und einzigartiges Klangerlebnis für die Zuhörer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Gäste: Gäste: Claudia Hennicke-Pöschk (Konditormeisterin aus Zuzenhausen), Patrick Maldinger (Visagist), Kristina Hortenbach (Kaffee oder Tee Promireporterin), Salteris aus Aulendorf (Musiker) Originaltitel: Kaffee oder Tee