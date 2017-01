SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Scilla ummantelt / Grünzeug: Der Botanische Garten in Ulm - Wunderwelt / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser Leben: Basteln und Dekorieren Upcycling - ein Utensil für den Schreibtisch D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Scilla ummantelt Mit Sarah Hasenhündl, Floristmeisterin aus Schluttenbach Blaustern heißen sie und sie sind so schöne Boten des Neuen. Sie sind nicht ganz so bekannt wie die Schneeglöckchen und auch ein bisschen bunter.Sarah Hasenhündl hat sich was ausgedacht, eine Arbeit, die die Scilla ins richtige Licht setzt. Grünzeug: Der Botanische Garten in Ulm - Wunderwelt Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Besser Leben: Basteln und Dekorieren Upcycling - ein Utensil für den Schreibtisch Mit Martina Lammel, Designerin Martina Lammel ist heute bei uns. Ihr gefällt es am besten, aus artverwandten Materialen brauchbare Utensilien zu schaffen. Das neue Jahr mit Vorsätzen wie beispielweise mehr Ordnung am Arbeitsplatz zu halten inspirierten Sie zu dieser Idee einem Stiftehalter aus kaputten Schreib- und Malstiften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Gäste: Gäste: Sarah Hasenhündl (Floristmeisterin aus Schluttenbach), Martina Lammel (Designerin) Originaltitel: Kaffee oder Tee