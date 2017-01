SWR 12:45 bis 13:30 Reportage Handwerkskünstler! Wie man mit Holz arbeitet D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Am Beispiel von drei Handwerkern werden Menschen vorgestellt, die mit Holz als Rohstoff arbeiten: der Tischler Leander Sommer, der Bootsbauer Heiko Kircher und der Küfer Ralf Mattern. Tisch, Boot und Fass entstehen wie immer in der SWR-Dokumentarfilmreihe "Handwerkskunst!": mit Sorgfalt und nachvollziehbar - vor allem aber schön langsam. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Handwerkskünstler!