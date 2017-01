SWR 06:50 bis 07:35 Dokumentation Die Herren der Turmuhren - Alte Handwerkskunst in fünf Generationen D 2016 2017-01-08 12:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Millionen Mekkapilger richten sich bei ihren fünf täglichen Gebeten nach der Uhr auf dem 600 Meter hohen Mecca-Clock-Tower. Es ist die größte Uhr der Welt. Sie wird angetrieben von einem überdimensionalen Uhrwerk aus der Werkstatt des Calwer Turmuhrenherstellers Perrot. Der 1860 gegründete Familienbetrieb wird heute in der fünften Generation geführt. In dieser Zeit hat sich in der Familie wertvolles Wissen über Turmuhren angesammelt. Vier Jahre lang haben die Uhrenspezialisten aus dem Schwarzwald an diesem Großprojekt gearbeitet. Seitdem sind sie weltweit gefragt, wenn es darum geht Sonderuhren und Spezialwünsche zu verwirklichen. Die modernen Uhren werden über das Internet aus Calw gewartet. Die ausgefallenen Neubauten sind aber nur ein Teil ihrer Arbeit. Vor Ort kümmert sich die Firma, neben der Wartung von Turmuhren und Glockenspielen, um die Reparatur von in die Jahre gekommenen Laufwerken, Ziffernblättern und vergoldeten Zeigern. Vieles davon haben die Vorfahren der drei Brüder Perrot hergestellt. Zum Beispiel die Uhr im Evangelischen Stift in Tübingen. Sie wird noch von Hand aufgezogen und tickt zuverlässig seit mehr als einhundert Jahren. Hermann Hesse hat, bevor er ein berühmter Dichter wurde, an solchen Meisterwerken während eines einjährigen Praktikums bei den Perrots mitgearbeitet. Der Film zeigt, wie Reparaturarbeiten in großer Höhe ablaufen, wie die großen und komplexen Uhrwerke zu ihrem sekundengenauen Lauf gebracht werden und wie die Menschen ticken, die hinter dieser Präzisionsarbeit stecken. "Geschichte im Südwesten" zeigt regionale Geschichte in Form von historischen Dokumentationen oder Filmen zu historischen Entwicklungen und Ereignissen. Außerdem werden Jahrestage oder bekannte Persönlichkeiten aus der Region in den Vordergrund gestellt. Für die Filme begeben sich die Autoren auf Spurensuche, recherchieren in Archiven, sprechen mit Zeitzeugen und Experten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Herren der Turmuhren - Alte Handwerkskunst in fünf Generationen