Motorsport V8 Supercars 2016 - Bathurst 1000 AUS 2016 Seit 1973 werden in Bathurst Rennen in der Distanz von eintausend Kilometer gefahren, seit dem Jahr 1999 ist das Bathurst 1000 ein fester Bestandtiel im Rennkalender der V8 Supercars. Die Piloten der Aussie-Rennserie müssen beim Bathurst 1000 auf dem Track in New South Wales insgesamt 161 Runden auf dem 6.213 km langen Kurs zurücklegen. Vergangenes Jahr sicherte sich Craig Lowdes seinen sechsten Sieg beim legendären Rennen in Bathurst. Originaltitel: V8 Supercars