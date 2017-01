Motorvision.TV 12:45 bis 13:15 Magazin Classic Ride Rallye Monster D 2014 Stereo 16:9 Merken Ihr Ruf ist legendär, Rallye-Enthusiasten verehren sie: Die Monster-Rallye-Autos der so genannten Gruppe B. Anfang der 80er Jahre hält ein neues Klassement Einzug in den Rallyesport. Plötzlich rasen turboaufgeladene Allrad-Renngeschosse mit bis zu 500 PS über die internationalen Pisten. Von den Fahrern kaum noch beherrschbar üben die Fahrzeuge mit ihrem Sound und ihrer unbändigen Kraft eine riesige Faszination aus. Erst schwerste Unfälle mit toten Fahrern und Fans machen der absoluten Unvernunft ein Ende. Heute genießen diese Autos Kultstatus und sind teuer bezahlte Sammlerobjekte. Ebenfalls legendär: Der BMW M E30 in der DTM-Version. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Classic Ride