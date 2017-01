n-tv 22:10 bis 23:00 Dokumentation Ideen, die die Welt verändern - Geld regiert die Welt GB 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Man sagt, manche Erfindungen sind Gold wert. Doch nur wenige Erfinder sind dadurch wirklich reich geworden. Nur wenige hatten das Glück, mit ihren Ideen zur rechten Zeit am richtigen Ort zu sein. In dieser Folge geht es unter anderem um ein millionenschweres Musical, eine erdbebensichere Bank und eine gewinnbringende Pistole. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sparks Of Invention