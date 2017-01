n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation Ideen, die die Welt verändern - Auf Leben und Tod GB 2015 2017-01-06 01:10 16:9 HDTV Merken Die Erfindung sieht aus wie eine Idee aus der Zukunft, doch der 3D-Drucker wurde schon 1983 erfunden. Mehr als 30 Jahre wurde das Besondere dieser Entwicklung übersehen. Winzig ist die Box, die Herzen im Takt schlagen lässt und so Millionen Menschen ein gesundes Leben ermöglicht. Eigentlich fasziniert von Funksignalen und Radios, löst Wilson Greatbatch ein Gelübde aus großer Gefahr ein und entwickelt den Herzschrittmacher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sparks Of Invention