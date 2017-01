n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ideen, die die Welt verändern - Schneller, mobiler, flexibler GB 2015 16:9 HDTV Merken 1. Staffel, Folge 5: Die Gebrüder Wright sind legendär. Doch die moderne Luftfahrt hat auch dem New Yorker Glenn Curtiss viel zu verdanken. Er wurde bekannt, als er im Jahr 1907 mit über 219 km/h einen Geschwindigkeitsrekord für Motorräder aufstellte. Curtiss entwickelte etwa 500 Verbesserungen der Flugzeugtechnik. Die Überlegenheit dieser Technik wollte er selbst als Pilot unter Beweis stellen. Um Bewegung, Mobilität und Flexibilität geht es auch bei der Erfindung des Joggings, des zusammenklappbaren Kinderwagens und bei der Entwicklung des Hartgummis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sparks Of Invention