RTL Crime 02:30 bis 03:15 Krimiserie Cagney & Lacey Laceys Vater USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 17: Mary Beth hat ihrem Vater nie verziehen, dass er sie und ihre Mutter im Stich ließ, als sie noch ein kleines Mädchen war. Auf dem 14. Revier taucht eines Tages ein Mann auf, der sich als Laceys Vater zu erkennen gibt. Mary Beth trifft sich nach anfänglichem Widerstand mit ihm, ist aber nicht bereit, ihrem Vater zu verzeihen. In dieser Situation muß auch Harvey seine Familie eine Zeit lang im Stich lassen. Er hat einen Job außerhalb von New York angenommen. Mary Beth sieht Parallelen zwischen Harvey und ihrem Vater. Cagneys Freund David Keeler verteidigt den jungen Kadetten Andrew Bergman, mit dessen Familie er befreundet ist. Cagney ist allerdings von Bergmans Schuld überzeugt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Geoffrey Blake (Redding) Richard Bradford (Martin Zzbiske) Cynthia Lea Clark (Nurse) Joe Colligan (Bellboy) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Georg Stanford Brown Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Steve Brown, Liz Coe Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12