RTL Crime 17:15 bis 18:00 Dokumentation Autopsie - Mysteriöse Todesfälle D 2014 Stereo 16:9 4. Staffel, Folge 1: Mit Hilfe modernster Technik, DNA-Analysen, toxikologischer, entomologischer und pathologischer Untersuchungen können als unlösbar geltende Kriminalfälle wieder aufgerollt und die wahren Täter überführt und verurteilt werden. In der Dokumentationsreihe "Autopsie - Mysteriöse Todesfälle" berichten renommierte Gerichtsmediziner von den unglaublichsten Fällen ihrer Karriere und geben dabei einen Einblick in die Original-Ermittlungsakten der Polizei. Auch deutsche Kriminal-Psychologen und Rechtsmediziner analysieren und erklären ihr Fachgebiet und geben einen faszinierenden Einblick in die Techniken ihrer Arbeit. Originaltitel: Autopsie - Mysteriöse Todesfälle Altersempfehlung: ab 12