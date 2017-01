RTL Crime 14:35 bis 15:35 Actionserie Hunted Die Gesandten GB, USA 2012 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 5: Ein Auftragskiller behauptet, dass er Sam vor einer Verschwörung, genannt "Hourglass", die von mehreren international agierenden Unternehmen geplant wird, beschützen will. Sams Nachforschungen führen sie in eine Gegend, in der sie als Kind gelebt hat, nachdem ihre Mutter ermordet und Sam entführt wurde. Damit ihre Tarnung nicht auffliegt, opfert Byzantium zwei Unschuldige und Jack Turner beauftragt drei weitere Tötungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melissa George (Samantha "Sam" Hunter) Adam Rayner (Aidan Marsh) Stephen Dillane (Rupert Keel) Patrick Malahide (Jack Turner) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Deacon Crane) Morven Christie (Zoe Morgan) Lex Shrapnel (Ian Fowkes) Originaltitel: Hunted Regie: Alrick Riley Drehbuch: Frank Spotnitz Musik: Ruth Barrett Altersempfehlung: ab 16