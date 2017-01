RTL Crime 11:25 bis 12:15 Krimiserie Cagney & Lacey Alice ist da USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 16: Cagney ist nicht besonders gut gelaunt. Lacey steht kurz vor der Entbindung, und Christine bekommt als Partner Isbecki zugeteilt. Immerhin kann sie dank seiner Hilfe einen Fall lösen. Auch mit Vater Charlie hat Chris Sorgen. Drei Monate lang verheimlichte er ihr, dass er eine Freundin hat. Beunruhigt ist Cagney auch, dass Charlies neue Freundin früher Tänzerin und Bardame war, was in Christines Augen keine vertrauenserweckenden Tätigkeiten sind. Gerade als Harvey New York für einen Tag verlassen muß, beginnen Mary Beths Geburtswehen. Chris springt für den verhinderten Ehemann ein und bringt ihre Kollegin ins Krankenhaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Martin Kove (Det. Isbecki) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Tony La Torre (Harvey Lacey, Jr.) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: James Frawley Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Georgia Jeffries Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 15:12

Seit 223 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 09:15 bis 12:00

Seit 145 Min. Langlauf

Wintersport

Eurosport 10:30 bis 11:45

Seit 70 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 10:50 bis 11:55

Seit 50 Min.