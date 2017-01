RTL Crime 07:50 bis 08:35 Krimiserie Cagney & Lacey Im Rollstuhl USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 15: In New York treibt ein Räuber sein Unwesen, der es auf Rollstuhlfahrer abgesehen hat. Ted Peters, selbst Rollstuhlfahrer und Mitglied in einer Behinderten-Hilfsorganisation, hat deswegen schon mehrmals beim 14. Revier angerufen. Doch Cagney hat nie auf seine Anrufe reagiert. Als Peters persönlich auf dem Revier erscheint, gerät er deshalb sofort in Streit mit Christine. Wegen des Streits mit Peters bekommt Cagney eine Rüge von Inspector Knelman. Sie entschuldigt sich bei Ted Peters und verspricht, den Fall so schnell wie möglich zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Sharon Miller Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Cynthia Darnell, Norman Chandler Fox Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12