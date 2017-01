RTL Crime 07:00 bis 07:50 Krimiserie Cagney & Lacey Der letzte Versuch USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 14: Die hochschwangere Lacey sieht, wie ein Betrunkener einen Jungen anfährt und danach Unfallflucht begeht. In Panik, dass das Opfer Michael sein könnte, läuft sie nach draußen. Doch der Junge ist Anton, der Sohn der Nachbarin Mrs. Dashevski. Lacey hat ein persönliches Anliegen an dem Fall und ist der festen Überzeugung, dass aufgrund der Zeugenaussagen der Täter schnell überführt werden kann. Staatsanwältin Carver schließt einen Handel mit dem Unfallfahrer Carl Todson ab, weil die Aussagen nicht stichhaltig genug sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Al Waxman Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Les Carter, Susan Sisko Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12