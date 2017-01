Sky Krimi 00:35 bis 01:25 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 300 Bilder im Kopf D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein alter, an Alzheimer erkrankter Mann ist tot. Er hinterlässt jede Menge Alltagsfotos und eine Witwe, die ihm nicht nachweint. Je mehr die SOKO in das Leben der Familie Förster eintaucht, umso rätselhafter erscheint der Fall. Jan stürzt sich inzwischen wieder in die Arbeit, um sich von seinem Liebeskummer abzulenken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Marita Breuer (Renate Förster) Henriette Heinze (Friederike Förster) Jamie Bick (Anna Förster) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Sven Fehrensen Drehbuch: Manuel Meimberg Kamera: Friederike Heß Musik: Andreas Moisa