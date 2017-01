Sky Krimi 23:30 bis 00:35 Krimiserie Der Kriminalist Schumanns Fehler D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Schuss aus einem Wohnhaus ruft die Polizei auf den Plan. Ein junger Mann liegt tot im Flur. Als Kommissar Schumann und seine Kollegen am Tatort eintreffen, fällt ein weiterer Schuss, den Inge Tschernay abkriegt. Der Täter flieht, Schumann verfolgt ihn, stürzt unglücklich und muss gemeinsam mit Inge in die Klinik gebracht werden. Voller Selbstvorwürfe macht sich Schumann sofort an die Ermittlungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Berkel (Bruno Schumann) Maya Bothe (Alex Keller) Janek Rieke (Max Winter) Antonia Holfelder (Inge Tschernay) Nils Nellessen (Dr. Hildebrandt) Lavinia Wilson (Sabine Lange) Marian Meder (Konstantin Törner) Originaltitel: Der Kriminalist Regie: Christian Görlitz Drehbuch: Douglas Wissmann Kamera: Andreas Höfer Musik: Johannes Kobilke