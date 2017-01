Sky Krimi 21:50 bis 22:40 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 165 Tödliche Gier D 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Robert Randl wird hinterrücks auf einem Parkplatz überfallen und ermordet. Da es am Tatort keine brauchbaren Hinweise auf den Täter gibt, ermitteln Korbinian Hofer und Christian Lind zuerst im beruflichen Umfeld des Toten. Eine überraschende Wendung nehmen die Ermittlungen als ein zweiter Raubüberfall in der Nähe von Juwelier Eiglsberger geschieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Tom Mikulla (Christian Lind) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Holger Gimpel Drehbuch: Boris Gullotta, Nikolaus Schmidt Kamera: Christoph Krauss Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12