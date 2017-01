Sky Krimi 14:55 bis 16:35 Krimi Wolffs Revier Du sollst töten D 1996 20 40 60 80 100 Merken Wolff ermittelt in Kreisen der Ost-Mafia. Unglücklicherweise verliebt sich seine Tochter während eines Discobesuches in den Sohn des Mafiabosses. Dies bringt Wolff bei seinen Ermittlungen in höchste Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Michael Mendl (Boris Romanow) Benjamin Sadler (Fjodor Romanow) Rita Russek (Frau Romanow) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Ingo Hamer Musik: Nikolaus Glowna