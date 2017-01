Sky Krimi 06:35 bis 07:25 Krimiserie Ihr Auftrag, Pater Castell Die Priesterin D 2010 Stereo 16:9 Merken Am Fuße einer Klippe auf Malta wird die Leiche einer deutschen Professorin gefunden. Marie Blank und Jens Deißmann, die für eine Fortbildung auf der Insel sind, verlängern ihren Aufenthalt. Gemeinsam mit ihren maltesischen Kollegen übernehmen sie den Fall. Pater Castell mischt sich in die Ermittlungen ein. Ihn interessiert vor allem der Fundort der Leiche, die Magdalenakapelle. In den dortigen Katakomben erhofft er das Geheimnis um ihren Mord zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francis Fulton-Smith (Pater Simon Castell) Christine Döring (Marie Blank) Hans Peter Hallwachs (Kardinal Scarpia) Anatole Taubman (Jens Deißmann) Rufus Beck (Sergio Spinosa) Katinka Egres (Jolanda) Nina Hartmann (Laura Maldini) Originaltitel: Ihr Auftrag, Pater Castell Regie: Florian Kern Drehbuch: Ralf Löhnhardt, Lorenz Stassen Altersempfehlung: ab 12