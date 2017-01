Sky 1 02:15 bis 02:45 Comedyserie Eastbound & Down Das Begräbnis meines besten Freundes USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kenny (Danny McBride) bestürzt der Drogentod seines Freundes Shane (Jason Sudeikis). Natürlich besucht er dessen Beerdigung. Doch der Baseballstar und Shanes Familie haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von einem würdigen Abschied. - Respektlose Comedyserie um einen selbstverliebten Aufschneider. Produziert u.a. von Starkomiker Will Ferrell. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny R. McBride (Kenny Powers) Ike Barinholtz (Ivan Dochenko) Elizabeth De Razzo (Maria) Steve Little (Stevie Janowski) Danny McBride (Kenny Powers) Jason Sudeikis (Shane Gerald/Cole Gerald) Jill Jane Clements (Shane's Mom) Originaltitel: Eastbound & Down Regie: David Gordon Green Drehbuch: Jody Hill, Danny R. McBride, Josh Parkinson Musik: Joseph Stephens Altersempfehlung: ab 12