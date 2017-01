Sky 1 01:10 bis 01:40 Comedyserie Ballers Das große Feilschen USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Andre (Andy Garcia) macht seinem Rivalen Spencer (Dwayne "The Rock" Johson) ein überraschendes Angebot. Vernon (Donovan W. Carter) geht an seine Grenzen, um endlich wieder auf das Spielfeld zurückzukehren. Der vielbeschäftige Charles (Omar Benson Miller) hat unterdessen mit einer Ehekrise zu kämpfen. - In der 2. Staffel der Football-Comedy trifft Dwayne "The Rock" Johnson auf einen fiesen Rivalen, gespielt von "Der Pate III"-Legende Andy Garcia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne Johnson (Spencer Strasmore) Omar Miller (Charles) John David Washington (Ricky) Originaltitel: Ballers Regie: Peter Berg Altersempfehlung: ab 12