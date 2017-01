Sky 1 23:20 bis 23:45 Comedyserie Brooklyn Nine-Nine Sagen Sie nur AAGLNYCPA USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Charles (Joe Lo Truglio) will mit seiner älteren Geburtstags-Bekanntschaft (Marilu Henner) eine erfolgreiche Beziehung aufbauen. Allerdings stellt sich der Ermittler im Beziehungsleben nicht gerade gut an. Ausgerechnet Chaot Jake (Andy Samberg) soll dafür sorgen, dass es Charles nicht vergeigt. Amy und Rosa (Melissa Fumero und Stephanie Beatriz) begleiten derweil widerwillig einen selbsternannten Superhelden beim Kampf gegen das Böse. - Willkommen auf Brooklyns verrücktester Polizeistelle! Chaotische Cop-Comedy mit Kindskopf Andy Samberg als Verbrechensbekämpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Samberg (Jake Peralta) Stephanie Beatriz (Rosa Diaz) Terry Crews (Terry Jeffords) Melissa Fumero (Amy Santiago) Joe Lo Truglio (Charles Boyle) Chelsea Peretti (Gina Linetti) Andre Braugher (Captain Ray Holt) Originaltitel: Brooklyn Nine-Nine Regie: Craig Zisk Drehbuch: Norm Hiscock Kamera: Giovani Lampassi Musik: Dan Marocco Altersempfehlung: ab 6