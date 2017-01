Sky 1 19:00 bis 19:25 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine tolle Liebesnacht USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Jordan ist überglücklich: Der Vorstand hat Dr. Cox den Posten des Chefarztes angeboten. Doch der hat Zweifel, ob er der Richtige für den Job ist ... J.D. bemüht sich, seinem Schützling Denise alias Christina mehr Feingefühl im Umgang mit den Patienten beizubringen - keine einfache Aufgabe ... Elliot will J.D. eine besonders tolle Liebesnacht bescheren - und dreht fast durch, weil ihr nichts einfallen will, was ihr außergewöhnlich genug erscheint ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (The Janitor) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Clarence Livingston Kamera: Andrew Rawson Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12