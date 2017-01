Sky 1 17:20 bis 17:45 Comedyserie Parks and Recreation Blitzkrieg mit den Medien USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Während die Lage zwischen Chris und Ann nach wie vor unklar ist, kümmert sich Leslie (Amy Poehler) um die Vorbereitungen für das Erntedankfest. Leider stößt sie in der Bevölkerung auf wenig Gegenliebe für das Projekt. Deshalb versucht sie, gemeinsam mit ihrem Team, das Stimmungsbild durch Radio- und Fernsehinterviews zu ändern. Doch sie hat unterschätzt, wie wenig Ben für eine derartige Aktion geeignet ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: David Rogers Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Harris Wittels