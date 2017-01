Sky 1 14:30 bis 14:55 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein verliebter Anwalt USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Ted möchte eine Frau kennenlernen, doch leider versagt ihm die Stimme, sobald er sich ihr nähert. Nur singend mit seiner A-Capella-Band hat er genug Selbstbewusstsein, um es in ihrer Nähe auszuhalten. Also tun J.D. und der Hausmeister sich zusammen, um Ted auf die Sprünge zu helfen - mit Erfolg! Dr. Cox kämpft mit seinem neuen Posten als Chefarzt. Es fällt ihm sehr schwer, Arbeit abzugeben. Doch er muss einsehen, dass er ohne Unterstützung aufgeschmissen wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Mark Stegemann Drehbuch: Debra Fordham Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens