Sky 1 12:50 bis 13:15 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine alte Flamme USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken J.D. und Elliott trösten Dr. Kelso, der ihnen gesteht, in seiner Freizeit nichts Besseres zu machen, als in der Krankenhaus-Cafeteria rumzusitzen und Muffins zu futtern. Als er die beiden dazu beglückwünscht, wieder zueinander gefunden zu haben, diskutieren sie darüber, ob sie es wirklich wagen sollen, wieder ein Paar zu werden. Ted ist unterdessen überglücklich, denn der Hausmeister kehrt zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Taii K. Austin Kamera: Andrew Rawson Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6