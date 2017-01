KI.KA 15:50 bis 16:40 Trickserie Wendy Die Westernreit-Show / Das argwöhnische Pferd GB, D, F 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Westernreit-Show: Auf Gestüt Rosenborg findet eine Westernreit-Show statt. Wendy übt schon fleißig mit Dixie und von ihrem Vater bekommt sie sogar ein neues Hackamore dafür geschenkt. Das ist ein besonderer Zaum, mit dem man Pferde auf sanfte Art führen kann. Und nicht nur das: Dakota Montana, die Junioren-Meisterin im Westernreiten hat für die Show zugesagt. Sie ist Wendys großes Vorbild. Als Dakota einige Tage vor der Show auf Rosenborg ankommt, verschlechtert sich aber zunehmend die Stimmung, denn Dakota ist recht bestimmend und macht sich an Jerry heran. Da wird aus dem eigentlich unterhaltsam gedachten Show-Wettbewerb eine ernste Angelegenheit ... Das argwöhnische Pferd: Wendy und Bianca finden im Wald ein einsames Pferd, und da es anscheinend niemandem gehört, nehmen sie es mit nach Rosenborg. Sie nennen es Argo, weil es so argwöhnisch ist. Stefanie, die Tierärztin stellt fest, dass das Tier vernachlässigt wurde: Die Zähne müssen geraspelt werden, die Hufe sind zu lang, und eine Wunde am Bein braucht dringend Pflege. Sie erkennt das Pferd es heißt eigentlich Toffee, und es gehört den Flechners. Kurz drauf holt Herr Flechner das Tier ab er sagt, es sei abgehauen doch Wendy hat Sorge, ob er sich auch ausreichend um Argo kümmern wird. Wendy ist fest entschlossen Argo zu retten, selbst als vermutet wird, dass es Träger eines Pferdegrippevirus ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wendy Regie: Alan Simpson Drehbuch: Pamela Pinch